С Каспия на Десну. Азербайджанцы нашли на Брянщине вторую родину

2026, 27 ноября 16:40

В Брянской области живёт около двух с половиной тысяч человек, которые называют себя азербайджанцами. Это и приехавшие сюда уроженцы «Страны огней», а именно так переводится название Азербайджана, лежащего на берегах тёплого Каспийского моря, и их потомки, уже родившиеся в Брянской области.

Общину во многом опекает Юсиф Халилов, руководитель организации «Конгресс азербайджанцев». Она появилась в октябре 2009 года. Сам он оказался в Брянске в 1988 году, после армии, закончил филиал университета МВД, служил в силовых органах, сейчас работает юристом.

Профессии у людей разные. Юристы, архитекторы, строители, работники торговли. Бездельников нет, все при деле, говорит Халилов. Часть приехавших до 1991 года получила российское гражданство, а паспорт Азербайджана так и не оформила, хотя право на него по рождению остаётся.

Формальная организация появилась не сразу, зато умение быстро собраться, когда возникало общее дело, было всегда. В 2005 году в Брянск приехал с гастролями русский драматический театр имени Самеда Вургуна из Баку. Гастроли организовал Союз театральных деятелей. Однако (время было непростое!) даже несмотря на поддержку председателя Союза Александра Калягина, средств для достойного приёма у театра не было. Директор театра Владимир Макаров обратился в администрацию, где тогда работал уроженец Баку. Он собрал представителей общины, среди них Шамиля Зейналова, и приём удалось устроить. Гастроли прошли на ура, а артисты провели ещё две творческие встречи для брянских азербайджанцев.

Авторитет Халилова признают не только земляки. Его уже третий раз включают в Общественную палату Брянской области. Молодёжный совет при Конгрессе занимается волонтёрством и собирает гуманитарную помощь. Помогают и отдельным людям.

Брянские азербайджанцы чтут память героев – участников войны. Были среди освободителей Брянщины и их предки. Вот какую историю рассказал руководитель диаспоры: «Несколько лет назад брянские поисковики на месте боёв Великой Отечественной войны обнаружили останки бойца. Найдены фрагменты амуниции, ложка, котелок и орден Красного Знамени. По данным архива обороны выяснилось, что этим орденом был награждён красноармеец Беюк Ага Нухи оглы Мехтиев, 1907 года рождения, уроженец Азербайджана. Бойца захоронили на Центральном кладбище Советского района, награду передали племяннице Сакине Керимовой и внучатым племянникам.»

Брянская область стала второй родиной для многих народов. И азербайджанцы здесь не гости, а соседи, которые работают, чтят память и приходят на помощь.

Фото из личного архива Юсифа Халилова