Брянские полицейские напомнили о правилах поведения на массовых мероприятиях

Стражи порядка напомнили о важности соблюдать закон и правила безопасности во время празднования 79-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

В первую очередь в полиции призвали жителей уважать других людей и выполнять законные требования правоохранителей на мероприятиях. Также не следует парковать в запрещённых местах автомобили. Важно внимательно следить за детьми в местах скопления людей.

Участникам мероприятий запрещается:

проносить предметы опасные для жизни и здоровья окружающих;

распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде;

нарушать общественный порядок.

Граждане, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности. О нарушениях полиция просит сообщать по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).