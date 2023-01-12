Брянские полицейские раскрыли кражу из автосервиса

Стражи порядка раскрыли кражу запчастей из автосервиса в Любовшо. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

48-летний житель Красногорского района заявил в полицию о краже. Из принадлежащего ему автосервиса в села Любовшо пропали автомобильные запчасти на семь тысяч рублей. Злоумышленник проник в помещение, повредив входную дверь.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению двух жителей посёлка Красная Гора. Подозреваемые признались, что сдали запчасти на металлолом. Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.