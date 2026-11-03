Кражу электросамоката раскрыли стражи порядка в Унече

2026, 03 ноября 14:50

Кражу электросамоката раскрыли стражи порядка в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 37-летний житель Унечского района. Он оставил свой электросамокат на улице без присмотра на несколько минут, пока встречал девушку. За это время транспорт пропал.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 39-летний житель Унечи пояснил, что был нетрезв и решил использовать самокат в качестве опоры. Так он хотел добраться домой. Электросамокат полицейские вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».