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Криминал

Кражу электросамоката раскрыли стражи порядка в Унече

2026, 03 ноября 14:50
Кражу электросамоката раскрыли стражи порядка в Унече
Источник фото

Кражу электросамоката раскрыли стражи порядка в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 37-летний житель Унечского района. Он оставил свой электросамокат на улице без присмотра на несколько минут, пока встречал девушку. За это время транспорт пропал.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 39-летний житель Унечи пояснил, что был нетрезв и решил использовать самокат в качестве опоры. Так он хотел добраться домой. Электросамокат полицейские вернули владельцу. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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