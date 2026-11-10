Руководитель Брянской станции переливания крови покинул пост

2026, 10 ноября 10:51

Руководитель Брянской станции переливания крови Дмитрий Пёхов покинул пост. Об этом сообщили в издании «МК в Брянске»

В Брянская станция переливания крови произошли кадровые изменения. Несколько дней назад пост руководителя медучреждения покинул Дмитрий Пёхов. Официальной информации об его увольнении не было.

7 ноября бывший руководитель Брянской станции переливания крови уже был в Москве на Первом конгрессе службы крови вместе с организаторами мероприятия – замминистра здравоохранения России Андреем Плутницким и начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрием Тришкиным. Присутствие главного военного медика на мероприятии объясняется тем, что поставка крови и её компонентов в зону СВО спасает жизни тысячам военнослужащих. А в каком качестве в конгрессе принимал участие Дмитрий Александрович пока не известно.

В Брянской станции переливания крови рассказали, что учреждение продолжает работать как отлаженный механизм.

«Доноры сдают кровь. Сотрудники все на местах», – отметили в организации.

фото: пресс-служба Конгресса Службы крови ФМБА России 2026