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Здоровье

Руководитель Брянской станции переливания крови покинул пост

2026, 10 ноября 10:51
Руководитель Брянской станции переливания крови покинул пост
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Руководитель Брянской станции переливания крови Дмитрий Пёхов покинул пост. Об этом сообщили в издании «МК в Брянске» 

 

В Брянская станция переливания крови произошли кадровые изменения. Несколько дней назад пост руководителя медучреждения покинул Дмитрий Пёхов. Официальной информации об его увольнении не было. 

7 ноября бывший руководитель Брянской станции переливания крови уже был в Москве на Первом конгрессе службы крови вместе с организаторами мероприятия – замминистра здравоохранения России Андреем Плутницким и начальником  Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрием Тришкиным. Присутствие главного военного медика на мероприятии объясняется тем, что поставка крови и её компонентов в зону СВО спасает жизни тысячам военнослужащих. А в каком качестве в конгрессе принимал участие Дмитрий Александрович пока не известно.

В Брянской станции переливания крови рассказали, что учреждение продолжает работать как отлаженный механизм.

«Доноры сдают кровь. Сотрудники все на местах», – отметили в организации.

 

фото: пресс-служба Конгресса Службы крови ФМБА России 2026

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