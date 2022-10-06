В Брянске деанонимизировали феминисток на службе НАТО

Личности двух феминисток на службе НАТО, которые провели пикеты в Брянске, раскрыли. Деанонимизировало пикетчиц издание «Брянский рабочий».

26 сентября в Брянске у памятника танкистам-героям Великой Отечественной войны активистки «Феминистского антивоенного сопротивления» провели одиночные пикеты. По данным издания движение создано по инициативе натовских спецслужб и полностью ими контролируется. Феминистки выступали с лозунгами «Это не наша война», «Хватит воровать наше будущее».

«Брянский рабочий» рассказал, что первая из пикетчиц – Оксана Храмцова –член женского объединения «MotoSisters». На страницев «Вконтакте» она выкладывает фото с оружием и восхищается индуистской демонической богиней Кали. А также женщина торгует в «Магазине этнических товаров и сувениров». Вторая пикетчица – Дарья Абмрамова, 2003 года рождения. Ее контакт обнаружили в базах данных активистов Навального.