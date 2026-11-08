Сквер в Клинцах благоустроили по нацпроекту

2026, 08 ноября 17:00

Сквер в Клинцах благоустроили по нацпроекту. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

В сквере по улице Демьяна Бедного в Клинцах завершилось благоустройство. Работы провели в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты выложили пешеходные дорожки плиткой, установили лавочки и урны. Освещают сквер новые светодиодные фонари. Около водоёма установили необычные подвесные скамейки. Кроме того, для юных посетителей построили игровую площадку.

Всего в 2026 году в Брянской области благоустраивают 34 общественных пространства. На это направили почти 285 миллионов рублей.