17 медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на первенстве ЦФО

2026, 04 ноября 14:17

17 медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Рыбинске в Ярославской области состоялось первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу в дисциплине «жим». За медали боролись более 200 спортсменов из 17 регионов.

Среди девушек до 18 лет воспитанницы Суземской спортшколы завоевали пять золотых медалей. Среди юношей до 18 лет трое атлетов из Суземки стали серебряными призёрами. А в абсолютном зачёте среди юношей брянская команда стала третьей.

Среди юниоров до 23 лет брянец Егор Токарев завоевал золотую медаль в жиме лёжа и бронзовую – в абсолютном зачёте. «Золото» в жиме лёжа и «серебро» в абсолютном зачёте получил Тимофей Поварницын из СШОР «Олимп» Брянска. Ещё одна высшая награда на счету Данила Филипьева.

Серебряными призёрами стали Кирилл Морозов и Андрей Мартынов из Суземской спортшколы. Третье место заняли Максим Барбаян из Суземки.