20 новых больших автобусов поступят в Брянск до конца 2026 года

2026, 14 октября 16:37

20 новых больших автобусов поступят в Брянск до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили работу муниципального автопредприятия. За 9 месяцев 2026 года горожане воспользовались автобусами 24 миллиона 212 тысяч раз.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Развитие общественного транспорта» до 2030 года автопарк областного центра пополнят 192 автобуса. Минувшим летом на маршрут уже встали 19 машин большого класса. Ещё 20 автобусов поступят до конца этого года.

«Учитывая пожелания пассажиров, новые автобусы большого класса с 1 сентября направлены на напряжённые маршруты, где пассажиропоток значителен: кольцевой №5 «Мегаполис-парк — Мегаполис-парк», №25 «Школа №61 — Телецентр», №27 «Мясокомбинат — 5-й Микрорайон», №31 «Бульвар Щорса — Поликлиника БАЗ», №37 «Фосфоритный завод — Телецентр» и №106 «Белые Берега — Мясокомбинат — Телецентр», — рассказала начальник отдела по транспорту Светлана Рыжкова.

Светлана Петровна.

В новых автобусах созданы условия доступности для инвалидов, есть система видеонаблюдения. Машины имеют экологический класс ЕВРО-5.