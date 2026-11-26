Повреждённый при атаке ВСУ дом в Брянске восстановят весной будущего года

2026, 26 ноября 17:45

Повреждённый при атаке ВСУ дом в Брянске восстановят весной будущего года из-за особенностей конструкции здания. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Прямая линия жителей с губернатором Егором Ковальчуком проходит в Брянской области. К нему обратилась жительница Брянска. Она проживает в доме 34 корпус 1 на улице Ромашина. Многоэтажка была повреждёна при атаке ВСУ. Женщина пожаловалась на то, что в подъезде осталась огромная дыра.

Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. У дома есть особенность, при которой невозможно сделать стену силами коммунальных служб. Губернатор поручил главе администрации Брянска найти подрядчика и восстановить дом. 15 декабря в доме законсервируют повреждённый участок, восстановив тепловой контур. Дом отремонтируют после завершения отопительного сезона – весной 2027 года.

Трансляция проходит на официальной странице главы региона «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР». До 19 часов включительно вопросы принимает единый call-центр по телефонам 8-991-214-27-02 и (4832)772-702.