28 брянских предприятий участвуют в реализации нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании при губернаторе Брянской области обсудили реализацию в регионе национального проекта «Производительность труда». В прошлом году из федерального бюджета на это выделили 19,4 млн рублей. А в 2023 году сумма выросла до 22,5 млн рублей.

28 предприятий стали участниками национального проекта «Производительность труда». Там внедряют инструменты «бережливого производства» и обучают персонал. Также предприятия могут получить льготный займ в Фонде развития промышленности под 1% годовых. Так, 160 млн рублей выделили ООО «Глинопереработка».

Принципам и инструментам «Бережливого производства» обучают на «Фабрике процессов» в Брянском областном промышленном парке. В 2023 года её слушателями стали 216 сотрудников предприятий.

До 2024 года более 40 предприятий региона будут вовлечены в проект, а более 550 сотрудников пройдут обучение.