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Более 40 млн рублей потратили на инвентарь для спортсменов Брянска

2023, 28 ноября 15:37 Экономика
Более 40 млн рублей потратили на инвентарь для спортсменов Брянска
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За три года 46 млн рублей потратили на инвентарь для спортсменов Брянска. Об этом сообщили в городской администрации. 

Развитие спорта в областном центре обсудили на коллегии под руководством исполняющего обязанности главы горадминистрации Сергея Антошина.

В областном центре работают 15 спортивных школ. В них занимаются 7 659 человек. Тренировки проходят в 80-и зданиях во всех районах города. 

За три года для спортсменов Брянска купили инвентарь и оборудование на 46 млн рублей. В частности в этом году по госпрограмме «Спорт — норма жизни» 9,2 млн рублей выделили на спортинвентарь для «Олимпа», «Вымпела» и «Стали». А 10 млн рублей направили на улучшение материально-технической базы остальных спортшкол. А для хоккеистов городской комбинат «Спартак» приобрели экипировку на миллион рублей.

«К нам поступает автобус на 55 пассажирских мест — как раз на всю команду по американскому футболу, ребята играют в суперлиге. Но транспортом будут пользоваться и остальные несколько десятков наших команд. Автобус востребован, поскольку только за этот год мы провели более 300 выездов и соревнований», — уточнил генеральный директор спорткомбината «Спартак» Игорь Гончаров.

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