Детский сад в микрорайоне Речной в Брянске планируют построить в 2027 году

2026, 26 ноября 18:01

Детский сад в микрорайоне Речной в Брянске планируют построить в 2027 году. Об этом сообщил на прямой линии губернатор региона Егор Ковальчук.

В Брянской области проходит прямая линия жителей с губернатором Егором Ковальчуком.

К главе региона обратились жители микрорайона Речной в Володарском районе Брянске. Они пожаловались на отсутствие школы и детского сада. Их планировали начать строить в текущем году.

Губернатор Егор Ковальчук уточнил, что знаком с ситуацией. Школу и сад планировали построить по федеральной программе, но произошло сокращение федерального финансирования. Если оно будет восстановлено, что в приоритетном порядке в микрорайоне построят детский сад.

При этом, застройщик давал обязательства о строительстве детсада на 40 мест в 2027 году. Глава региона добавил, что неправильно строит жилые кварталы без социальной инфраструктуры.