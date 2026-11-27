На улице 2-я Мичурина сделали парковку и светофор по нацпроекту

2026, 27 ноября 15:35

На улице 2-я Мичурина сделали парковку и светофор по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица 2-я Мичурина в Володарском районе Брянска. Подрядчик обновил 1,6 километра дороги.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Их отделили от проезжей части пешеходным ограждением. Напротив Ледового дворца сделали парковочную площадку.

Также на улице появился новый светофор. Для комфорта пассажиров подрядчик установил новые комплексы на остановках общественного транспорта.

В завершении ремонта рабочие поставили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.