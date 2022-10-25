Брянцы снова стали активно посещать ТРЦ «Аэропарк»

В брянском ТРЦ «Аэропарк» наблюдается возрождение прежних показателей его посещаемости и покупательской активности.

На парковке перед ним, как и в прежние времена, наблюдается обилие машин различных классов и ценовых категорий — от бюджетных до дорогих.

Брянцы возобновили практику активного приобретения в расположенных внутри магазинах продуктов и одежды и посещения развлекательных заведений.

Активность покупателей в ТРЦ временно схлынула после начала спецоперации в Украине и закрытия ряда брендовых магазинов, расположенных в нем, после ухода из страны ряда иностранных брендов.