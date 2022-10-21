Брянские аграрии собрали более 30 тысяч тонн сои

Брянские аграрии намолотили 30,5 тонн сои.

По информации департамента сельского хозяйства Брянской области, в регионе уже собран урожай сои на более чем 16 тыс. га. Работы продолжаются.

В нынешнем году посевные площади под сою в регионе были удвоены.

Сою возделывают в 18 районах области. Самую высокую урожайность продемонстрировали агропроизводители Трубчевского района. У них показатель составил 40 центнеров с га.

Сою с Брянщины отправляют на переработку в другие регионы страны и отгружают на экспорт.