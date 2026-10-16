Брянский губернатор встретился с представителями руководства «Газпромбанка». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
16 октября губернатор Брянской области встретился с представителями руководства «Газпромбанка». Они обсудили привлечение инвестиций, сопровождение государственных и национальных проектов. Также речь шла о внедрении цифровых сервисов и искусственного интеллекта при проведении закупок.
«Одно из важных направлений деятельности — участие в реализации мероприятий региональной программы повышения финансовой грамотности и формировании финансовой культуры населения Брянской области», – подчеркнул Егор Ковальчук.