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Брянский губернатор встретился с представителями руководства «Газпромбанка»

2026, 16 октября 14:07
Брянский губернатор встретился с представителями руководства «Газпромбанка»
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Брянский губернатор встретился с представителями руководства «Газпромбанка». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. 

 

16 октября губернатор Брянской области встретился с представителями руководства «Газпромбанка». Они обсудили привлечение инвестиций, сопровождение государственных и  национальных проектов. Также речь шла о внедрении цифровых сервисов и искусственного интеллекта при проведении закупок.

«Одно из важных направлений деятельности — участие в реализации мероприятий региональной программы повышения финансовой грамотности и формировании финансовой культуры населения Брянской области», – подчеркнул Егор Ковальчук.

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