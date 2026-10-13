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Транспорт

Для пассажиров поездов в Брянской области работают компенсационные автобусы

2026, 13 октября 18:35
Для пассажиров поездов в Брянской области работают компенсационные автобусы
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Для пассажиров поездов в Брянской области работают компенсационные  автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

В Брянской области пассажирский поезд 85/86 Новозыбков — Москва следует по укороченному маршруту. Состав идёт от станции Унеча и до неё в обратном направлении. На участке Новозыбков — Унеча пассажиров доставляют компенсационные автобусы с остановкой в городе Клинцы. 

Кроме того,  по альтернативному маршруту проходит поезд 301/302 Минск-Адлер. Он останавливается на станции Брянск-Орловский. Пассажиров по маршруту Брянск-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка также доставляют компенсационные автобусы. Посадка на них производится при предъявлении железнодорожного билета.

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