Для пассажиров поездов в Брянской области работают компенсационные автобусы

2026, 13 октября 18:35

Для пассажиров поездов в Брянской области работают компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В Брянской области пассажирский поезд 85/86 Новозыбков — Москва следует по укороченному маршруту. Состав идёт от станции Унеча и до неё в обратном направлении. На участке Новозыбков — Унеча пассажиров доставляют компенсационные автобусы с остановкой в городе Клинцы.

Кроме того, по альтернативному маршруту проходит поезд 301/302 Минск-Адлер. Он останавливается на станции Брянск-Орловский. Пассажиров по маршруту Брянск-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка также доставляют компенсационные автобусы. Посадка на них производится при предъявлении железнодорожного билета.