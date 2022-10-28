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Из магазинов Брянщины исчезнет сомнительная органическая продукция

2022, 28 октября 09:24 Экономика
Из магазинов Брянщины исчезнет сомнительная органическая продукция
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Убрать с прилавков всю несертифицированную продукцию, называемую органической, предписывают российским ритейлерам, включая брянских, рекомендации, которые направил им Минпромторг РФ.

Рекомендации согласованы с Минсельхозом, Росаккредитацией и Росстандартом.

Останется на прилавках только сертифицированная органическая продукция.

Закон, который позволяет называть органической лишь ту продукцию, на которую есть сертификат, действует с 1 января 2020 года.

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