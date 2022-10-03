Лён для масла впервые вырастили в Брянской области

В регионе впервые получили урожай льна масличного. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Предприятия агрохолдинга «Мираторг» в этом году вырастили лён масличный. Урожай этой культуры в регионе получили впервые. До этого брянские аграрии выращивали только лён-долгунец.

Масличный лён с брянских полей отправят на переработку на маслоэкстракционный завод агрохолдинга в Орловской области. Из него сделают льняное масло, а также жмых и шрот для кормления рогатого скота.