Минимальный набор продуктов подешевел в Брянской области

Минимальный набор продуктов в Брянской области за месяц подешевел на 0,13%. Об этом сообщили в Брянскстате.

Минимальная продуктовая корзина в конце октября в Брянской области стоила 5415,46 рублей. Её цена за месяц снизилась на 0,13%.

Самый дорогой набор – в Клинцах. Он стоил 5574,68 рублей. При этом за месяц продукты подешевели на 0,46%.

Стоимость набора в Брянске составила 5398,86 рублей. Сумма стала меньше на 0,17%.

А в Новозыбкове продукты подорожали на 0,51% и стали стоить 5149,87 рублей. Самый дешевый набор продуктов в посёлке Навля – 4857,60 рубля. При этом за месяц цена выросла на 0,70%.