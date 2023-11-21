Минимальный набор продуктов подешевел в Брянской области
Минимальный набор продуктов в Брянской области за месяц подешевел на 0,13%. Об этом сообщили в Брянскстате.
Минимальная продуктовая корзина в конце октября в Брянской области стоила 5415,46 рублей. Её цена за месяц снизилась на 0,13%.
Самый дорогой набор – в Клинцах. Он стоил 5574,68 рублей. При этом за месяц продукты подешевели на 0,46%.
Стоимость набора в Брянске составила 5398,86 рублей. Сумма стала меньше на 0,17%.
А в Новозыбкове продукты подорожали на 0,51% и стали стоить 5149,87 рублей. Самый дешевый набор продуктов в посёлке Навля – 4857,60 рубля. При этом за месяц цена выросла на 0,70%.
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