Молоко ТнВ «Сыр Стародубский» признали опасным

На должностное лицо предприятия завели административное дело об угрозе причинения вреда здоровью покупателей.

Прокуратура Стародубского района и региональное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявили нарушения закона о качестве и безопасности пищевых продуктов при производстве молока в ТнВ «Сыр Стародубский».

Как сообщает региональная прокуратура, лабораторные исследования показали, что образец молока питьевого пастеризованного с массовой долей жира 2,5% не соответствует требованиям технического регламента о безопасности молока и молочной продукции.

В отношении должностного лица предприятия прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.