На ремонт улицы Крахмалева в Брянске выделили 195 млн рублей

Подрядчик начал снимать старый асфальт.

На ремонт улицы Крахмалева в Брянске потратят более 195 миллионов рублей. Работы выполнят на участке от улицы Брянского Фронта до улицы Войстроченко.

По плану дорогу на улице Крахмалева расширят на одну полосу и заменят тротуары. Здесь положат новый асфальт, в том числе на кольце у памятника Лётчикам. Также подрядчик переустроит около 1,35 км троллейбусных линий и проложит 150 метров ливневой канализации. Кроме того, на улице установят 130 современных светодиодных светильников.

Подрядчик уже приступил к фрезерованию старого асфальта.

Ремонт улицы Крахмалева закончат в следующем году. На работы потратят свыше 195 млн рублей.