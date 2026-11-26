Оперативники в Брянске задержали подозреваемого в краже телефона

2026, 26 ноября 11:58

Оперативники в Брянске задержали уроженца Калужской области, подозреваемого в краже телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний житель города Брянска.У него пропал мобильный телефон.

Полицейские выяснили, что в день пропажи потерпевший посещал магазин. По камерам видеонаблюдения правоохранители установили, что мобильник мужчина забыл в продуктовой корзине. Другой покупатель обнаружил телефон и спрятал к себе в карман.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 27-летний уроженец Калужской области не раз уже был судим.

Полицейские возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение. Мобильный телефон вернули владельцу.