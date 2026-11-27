Кражу мотоцикла раскрыли правоохранители в Унече

2026, 27 ноября 13:51

Кражу мотоцикла раскрыли правоохранители в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель города Брянска.Три года назад заявитель оставил на хранение знакомому из Унечи свой мотоцикл «Урал». Приятель его не вернул, пояснив что техника пропала из гаража.

Правоохранители выяснили, что 58-летний мужчина злоупотребил доверием заявителя. Он давно продал транспортное средство за 3000 рублей.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата».