Правительстве Брянщины опровергли информацию о дефиците сахара и подсолнечного масла

Чиновники заверяют, что подорожание сахара и масла не планируются.

Руководитель регионального управления потребительского рынка и услуг Владимир Пчеленок в эфире телеканала «Брянская губерния» опроверг информацию о проблемах с поставками сахара и подсолнечного масла в торговые сети региона.

О дефиците этих продуктов ранее сообщили некоторые брянские СМИ.

По словам чиновника, в торговых сетях сахара и подсолнечного масла достаточно, а их подорожание в обозримом будущем не ожидается.

Ранее президент Владимир Путин поручил взять под контроль цены на важнейшие продукты первой необходимости, включая названные.