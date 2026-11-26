Суд обязал жительницу Челябинской области вернуть похищенные мошенниками деньги

2026, 26 ноября 09:10

Суд обязал жительницу Челябинской области вернуть похищенные мошенниками у брянской пенсионерки более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе 2026 года жительницу Бежицкого района города Брянска обманули мошенники. Она перевела злоумышленникам более 1,3 млн рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что деньги попали на счёт 21-летней жительницы Челябинской области.

Прокурор обратился в суд с иском. Высшая инстанция взыскала с дроппера всю сумму неосновательного обогащения.