Продуктовый набор подорожал за месяц в Брянской области

Минимальный набор продуктов подорожал на 2,48% за месяц в Брянской области. Об этом сообщили в Брянскстате.

Минимальный набор продуктов на месяц в регионе в конце ноября стоил 5549,82 рублей. Цена на него выросла на 2,48%.

Самая дорогая продуктовая корзина – в Клинцах. Она стоит 5603,03 рублей и за месяц подорожала на 0,51%. Дешевле всего продукты стоят в посёлке Навля – 4935,63 рублей. За месяц стоимость увеличилась на 1,61%.

В областном центре продуктовый набор стоил 5591,44 рублей. За месяц он подорожал на 3,57%.