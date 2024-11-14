В Брянской думе прошла коммуникационная сессия ЦБ России

В Брянской областной Думы накануне прошла коммуникационная сессия по денежно-кредитной политике Банка России. В неё участвовали вице-спикер заксобрания Владимир Пронин, депутаты, представители бизнеса, исполнительных органов власти и научного сообщества региона.

Член Совета Директоров Банка России и начальник Главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов рассказал о повышении ключевой ставки до 21%.

«Ключевая ставка позволяет сбалансировать спрос и предложение, уменьшая давление на цены без резкого сокращения экономической активности. Кроме того, высокая ключевая ставка и соответствующие ставки по вкладам стимулируют сберегательную активность людей, ведя к росту накоплений и охлаждению интереса к покупкам. Данные процессы приводят к замедлению роста цен на товары и услуги и снижению уровня инфляции», — пояснил Рустэм Марданов.

На встрече предприниматели отмечали высокий спрос на продукцию, но и жаловались на острую нехватку кадров. Эту проблему бизнесмены решают созданием учебных центров на базе производств и дополнительных мер поддержки работников.