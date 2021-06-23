В Брянской области снизился уровень безработицы

Количество вакансий превышает число соискателей.

С начала 2021 года в Брянской области сократилось число безработных.

«С начала года численность безработных граждан снизилась на 1,2 тысячи человек (23,3 тысячи человек в среднем за 2020 год) и составила 22,1 тысячи человек. Уровень общей безработицы в среднем за февраль-апрель 2021 года составил 3,8%, что на 0,2 процентного пункта ниже среднегодового показателя 2020 года (4,0%) и соответствует среднегодовому показателю 2019 года (3,8%)», – сообщила начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области Наталья Новикова.

По ее словам, количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, на 10 июня составляло 6,4 тысячи человек – это вдвое меньше, чем на начало 2021 года (12,8 тысячи человек). По состоянию на 1 июня в Брянской области были открыты 10,4 тысячи вакансий.