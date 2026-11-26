Брянский губернатор поручил починить лифт в доме ветерана Великой Отечественной войны

2026, 26 ноября 20:37

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук на прямой линии поручил починить лифт в доме ветерана Великой Отечественной войны.

На прямую линию губернатора Брянской области Егора Ковальчука обратился ветеран боевых действий из Брянска. В многоэтажном доме, в котором проживает он, а также ветеран Великой Отечественной войны Борис Васильевич Шапошников, плохо работает пассажирский лифт. Он эксплуатируется с 2000 года. В последние месяцы лифт стал часто ломаться. Жильцы не могут спокойно подниматься и спускаться.

Губернатор уточнил, что 19 ноября специалисты управляющей компании починили электрическое оборудование в лифте и запустили его. Капремонт в доме запланирован на 2027 год. Егор Ковальчук поручил руководителю Госжилинспекции обеспечить работоспособность лифта и рассмотреть вопрос капитального ремонта.

Линия губернатора Брянской области Егора Ковальчука продлилась 3,5 часа. Глава региона ответил на почти 60 вопросов.