В посёлке Лопушь открыли сквер в честь партизан и участников СВО

2026, 26 ноября 11:53

В посёлке Лопушь открыли сквер в честь партизан и участников СВО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

23 ноября в посёлке Лопушь Выгоничского района торжественно открыли сквера «В честь партизан-участников операции по взрыву Голубого моста и участников специальной военной операции». Пространство появилось по инициативе прокуратуры района

В церемонии открытия приняли участие прокурор региона Владимир Мосин, правоохранители, участники СВО, юнармейцы и дочь участника отряда по взрыву Голубого моста Антона Дробышевского. Они почтили память героев.

После этого участники мероприятия высадили в сквере молодые деревья.