В Почепском районе начали переработку брянского мака первого урожая

Завод в Почепском районе, входящий во ФГУП «Эндофарм», приступил к сбору первого на постсоветском пространстве урожая мака, сбор которого идет на Брянщине.

Как сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, результаты после первой, пробной высадки мака на полях региона превзошли ожидания.

«Мака в этом году ФГУП «Эндофарм» было засеяно 400 га. В Европе считается хорошим урожай 700 кг с гектара, а у нас в тяжелый по погодным условиям год удалось собрать 500 кг! Я уверен, мы обязательно обгоним Европу и будем получать урожаи еще выше, чем там, у нас есть все условия, чтобы получать и больше!» — написал глава Брянщины.

Губернатор отметил, что ФГУП «Эндофарм» выбрало для выращивания мака именно Брянщину неслучайно. В нашем регионе у аграриев в арсенале как достаточный опыт выращивания мелкозернистых масличных культур типа рапса, так и передовые технологии, которыми они поделились с холдингом.

Мак на Брянщине выращивается в рамках инвестиционного проекта, который ФГУП «Эндофарм» реализует совместно с Минпромторгом России. Проект, по словам губернатора, предусматривает выращивание растительного сырья и производство полного цикла не менее 60 отечественных активных фармацевтических субстанций и изготовление из них лекарственных препаратов, что позволит России полностью решить вопрос импортозависимости и в части пищевого мака, который ранее покупали за рубежом, и обеспечить лекарственную страны России в сегменте обезболивающих препаратов.