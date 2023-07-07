Завод по производству анальгетиков построят в Брянской области

За 30 млрд рублей в Брянской области построят завод по производству анальгетиков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Глава Брянской области встретился с генеральным директором ФГУП «Эндофарм» Михаилом Фонаревым. Они обсудили строительство в регионе завода полного цикла по производству активных фармацевтических субстанций.
«Уже проведены все необходимые предварительные работы, в ближайшее время начнутся процедуры по отбору подрядчиков на строительно-монтажные работы и закупка оборудования. Срок реализации проекта — не более двух лет. Объем инвестиций — около 30 млрд рублей», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона подчеркнул, что реализация проекта позволит фармацевтической промышленности уйти от импортозависимости. Лекарственные препараты будут полностью делать в России.
«Параллельно ведется работа над подготовкой сырьевой базы, растительного сырья, необходимого для производства анальгетиков, которое выращивается на брянских полях», – добавил Богомаз.
На новый завод смогут устроиться 1000 специалистов. А для региона предприятие даст налоги в бюджет на развитие. Инвестиционный проект реализуется совместно с Минпромторгом России.
05.07.2023 12:13
Скорая и неотложная
Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,
05.07.2023 12:12
Жильё для медиков и асфальт для дорог
Дороги, дефицит медицинских кадров, жилищно-коммунальное хозяйство…. Эти темы чаще всего поднимались в ходе встречи жителей Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным, которая состоялась на прошлой неделе в рамках визита главы региона в муниципалитет. После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция. «В ходе диалога получил сразу несколько негативных
03.07.2023 14:23
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта