Завод по производству анальгетиков построят в Брянской области

За 30 млрд рублей в Брянской области построят завод по производству анальгетиков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области встретился с генеральным директором ФГУП «Эндофарм» Михаилом Фонаревым. Они обсудили строительство в регионе завода полного цикла по производству активных фармацевтических субстанций.

«Уже проведены все необходимые предварительные работы, в ближайшее время начнутся процедуры по отбору подрядчиков на строительно-монтажные работы и закупка оборудования. Срок реализации проекта — не более двух лет. Объем инвестиций — около 30 млрд рублей», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что реализация проекта позволит фармацевтической промышленности уйти от импортозависимости. Лекарственные препараты будут полностью делать в России.

«Параллельно ведется работа над подготовкой сырьевой базы, растительного сырья, необходимого для производства анальгетиков, которое выращивается на брянских полях», – добавил Богомаз.

На новый завод смогут устроиться 1000 специалистов. А для региона предприятие даст налоги в бюджет на развитие. Инвестиционный проект реализуется совместно с Минпромторгом России.