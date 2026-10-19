Брянский Красный Крест усилит подготовку волонтеров для кризисной помощи

2026, 19 октября 15:40

Брянское региональное отделение Российского Красного Креста расширит программы обучения добровольцев, которые работают с людьми в тяжелом состоянии. Такое решение принято по итогам III Всероссийского форума по психологической помощи, прошедшего в музее «АТОМ» на ВДНХ. В нем участвовали более 1 250 человек из разных регионов.

На форуме обсуждали травму свидетеля и рост запросов на очную психологическую помощь. Отдельный блок был посвящен добровольцам. Юлия Шойгу, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС, подчеркивала, что волонтерская помощь безопасна для всех сторон только под профессиональным контролем. В Брянске эту мысль восприняли как руководство к действию.

«Перед нами стоит задача сделать квалифицированную поддержку доступной для жителей области. Здесь многое зависит от подготовки добровольцев и от того, как организовано методическое сопровождение. Без участия специалистов, работающих со сложными случаями, обеспечить стабильное качество помощи невозможно. По итогам форума мы намерены усилить это направление и активнее развивать обучение волонтеров», – заявил в интервью сайту КП-Брянск член президиума регионального отделения Дмитрий Корнилов.