Брянские танцоры завоевали три медали на турнире в Москве

2026, 15 октября 16:35

Брянские танцоры завоевали три медали на турнире в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В минувшие выходные в городе Москве прошёл всероссийский турнир по танцевальному спорту «Динамиада 2026». В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» выступили более 1200 участников из 37 регионов.

На паркет вышли воспитанники коллектива «Фантазия» брянского центра «Народное творчество».

Среди юниоров до 16 лет солистка Ульяна Ильюшина стала первой из 16 соперниц. Также девушка завоевала серебряную медаль среди 11 участниц.

Кроме того, на третью ступень пьедестала почёта поднялась Ксения Салатюшина.