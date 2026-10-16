Подрядчика ждёт суд за мошенничество при капремонте домов в Брянске

2026, 16 октября 15:30

Подрядчика ждёт суд за мошенничество при капремонте домов в Брянске и Жуковке на три миллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 63-летний директор коммерческого предприятия.

По версии следствия, с 2022 года по 2024 год фирма фигуранта капитально ремонтировала кровли многоквартирных домов в Володарском районе Брянска и города Жуковке. При этом подрядчик использовал материалы с заниженной стоимостью и не предусмотренные проектно-сметной документацией. В региональный фонд капремонта обвиняемый предоставил недостоверные сведения о выполнении договора. В результате он похитил свыше трёх миллионов рублей рублей.