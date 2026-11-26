Прямая линия жителей с губернатором стартовала в Брянской области

2026, 26 ноября 17:01

В 17 часов 26 ноября стартовала прямая линии жителей с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком. Трансляция проходит на официальной странице главы региона «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24», «ОТР».

До 19 часов включительно вопросы принимает единый call-центр по телефонам 8-991-214-27-02 и (4832)772-702. Также обращения можно прислать на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос Губернатору»), указав контактные данные (ФИО, адрес, телефон) для получения ответа на обращение, в официальную группу «Брянская область» в социальной сети «ВКонтакте» и через платформу обратной связи на портале Госуслуг (с пометкой «Вопрос Губернатору»).