Генетическая рулетка надежды: как 20 минут в брянском офисе Красного Креста могут изменить две жизни

2026, 26 февраля 18:45
Раньше брянцам приходилось ждать выездных акций или ехать в профильные медучреждения, чтобы сдать анализ для регистра доноров костного мозга. Теперь все можно сделать в региональном отделении Красного Креста за четверть часа.

Процедура HLA-типирования – так называется генетический тест на совместимость – стала доступна в обычном офисе. Никакой сложной подготовки: пришел, подписал согласие, взял стерильную палочку и сделал мазок с внутренней стороны щеки. Готово.

Собранный материал централизованно отправляется в Федеральный НИИ гематологии и трансфузиологии. Там определяют уникальные иммунные маркеры каждого человека – своеобразный генетический отпечаток. Через 2-4 недели данные попадают в федеральную базу, где врачи по всей России ищут подходящих доноров для своих пациентов.

Для многих онкологических больных такая пересадка – последняя надежда. Проблема в том, что генетическое совпадение между случайными людьми происходит крайне редко. Поэтому медики стремятся расширить регистр: больше потенциальных доноров – больше шансов найти «генетического двойника».

«Жители области активно интересуются донорскими программами и просят упростить вступление в регистр, – рассказывает представитель Красного Креста Дмитрий Корнилов. – Партнерство с ведущим федеральным институтом обеспечивает безопасность и качество всего процесса. Считаем важным распространить такой опыт в других регионах».

По опросам, 17% молодых россиян готовы стать донорами костного мозга. Новый формат может увеличить эту цифру.

Источник – сайт КП-Брянск

Фото: КП-Брянск

