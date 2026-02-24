Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Расписание пригородного поезда из Брянска в Калужскую область изменится из-за ремонта

2026, 24 февраля 12:38
Расписание пригородного поезда из Брянска в Калужскую область изменится в четверг из-за ремонта инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

26 февраля на перегоне Судимир — Палики в Брянской области специалисты проведут работы по модернизации инфраструктуры. Ремонт продлится с 10:00 до 13:50. 

В связи с работами на перегоне изменится расписание пригородного поезда №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи-Главные. Из областного центра состав выйдёт на 30 минут раньше – в 8:24. На конечную станцию в Калужской области поезд прибудет также на 30 минут раньше – в 10:36.

 

Фото: Московская железная дорога

