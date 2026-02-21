Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские дети готовили пиццу рядом с памятниками героям

2026, 21 февраля 09:35
Источник фото

В канун 23 февраля в Брянске прошло необычное мероприятие — юные участники Фонда «Защитники Отечества» учились готовить итальянское блюдо в самом патриотичном месте города. Кулинарный мастер-класс организовали в гриль-парке «Дача», который находится буквально в двух шагах от площади Воинской славы и знаменитого Кургана Бессмертия.

Дети под присмотром опытных поваров сами замешивали тесто, раскатывали его и укладывали начинку. Пока пицца готовилась в печи, ребята успевали узнать интересные факты о подвигах земляков-героев.

«Ребёнку было действительно интересно, организаторы знают, как увлечь детвору. В игровой форме они рассказывают и о кулинарии, и об истории», — делится впечатлениями Мария Борисова, мама одного из участников.

Алексей Пуздров, управляющий сетью брянских ресторанов, отметил символичность выбранного места: «Рядом с нами стела Воинской славы с барельефами, изображающими подвиги наших воинов. Планируем в будущем награждать победителей детских конкурсов прямо у этого мемориала».

фото Алексея Пуздрова

По словам ресторатора, такие мероприятия помогают детям узнавать историю родного города через живое общение и интересные активности. Готовую пиццу юные кулинары тут же разделили с родителями — получилось настоящее семейное торжество в честь Дня защитника Отечества.

 

Фото Филиала фонда «Защитники Отечества»

Метки: ,
