Кадровым донорам Брянской области вручили памятные знаки

2026, 26 ноября 14:35

Двадцать пять жителей региона, которые регулярно сдают кровь, получили памятные знаки. Церемония награждения кадровых доноров Брянской областной станции переливания крови состоялась в лекционном зале библиотеки имени Ф. И. Тютчева, пишет сайт «КП-Брянск».

Награждённых поздравили заместитель губернатора Виталий Свинцов и директор регионального департамента здравоохранения Татьяна Маркина. В зале собрались депутаты областной Думы и горсовета, а также руководители областных больниц.

«Донорское движение существует благодаря гражданам, которые сдают кровь регулярно и осознанно подходят к этому решению. За счёт них в лечебных учреждениях области поддерживается стабильный запас донорской крови. Российский Красный Крест будет и далее заниматься поддержкой доноров и продвижением донорства. Признателен всем, кто содействовал проведению сегодняшней церемонии», – подчеркнул член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

Когда официальная часть закончилась, гостей ждала просветительская программа. Сначала гости послушали лекцию Екатерины Галдиной, координатора регионального отделения «Волонтёров-медиков». Потом слово взял Евгений Гребнёв, преподаватель и волонтёр Красного Креста. Он сам прошёл через эту процедуру, поэтому вопросов из зала хватало. Гребнёв ответил на них и разобрал самые распространённые мифы.