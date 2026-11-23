Брянский борец стал бронзовым призёром турнира по джиу-джитсу

2026, 23 ноября 10:45

Брянский борец стал бронзовым призёром турнира по джиу-джитсу. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В субботу, 21 ноября, в городе Апрелевке в Московской область состоялся всероссийский турнир по джиу-джитсу. Участие в турнире приняли около 650 спортсменов. Они боролись за медали, а также за участие в отборе на первенство Центрального федерального округа.

Брянск на соревнованиях представил Платон Антоненко. В схватке за третье место он победил со счётом 9:0. Брянский борец завоевал бронзовую медаль. Он также примет участие в отборе на первенство ЦФО, которое пройдёт в декабре в городе Рязани.

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