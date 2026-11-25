Брянские танцоры привезли шесть наград из Орла

2026, 25 ноября 13:48

Брянские танцоры привезли шесть наград с турнира в Орле. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В минувшие выходные в городе Орле прошёл Кубок губернатора Орловской области по бальным танцам. На паркет вышли почти 50 спортсменов из разных регионов

Брянск представили воспитанники студии спортивного танца «Гранд» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Иван Кулькин и Анастасия заняли второе место среди юниоров в стандарте. Юрий Новиков и Елизавета Боровских стали первыми в стандартном классе и вторыми в латиноамериканской программе. Михаил Непорада и Анастасия Икусова завоевали Кубок Cha-Cha-Cha, Абсолютный кубок, и Кубок Waltz.