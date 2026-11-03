Брянские танцоры привезли 21 награду из Смоленска. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
1 ноября в городе Смоленске состоялись всероссийские соревнования по бальным танцам ГРАН-ПРИ «Первый». Регион представили воспитанники студии «ГРАНД»
Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. На паркет вышли пять пар.
Игорь Селиванов и Алёна Долбоносова завоевали золотые кубки в медленном и венском вальсе, квикстепе, джайве. Также пара взяла Суперкубок.
Четыре высшие награды на счету Станислава Цыганкова и Алины Пономаренко.
Евгений Лопаешь и Таисия Беспалова стали первыми в Ча ча ча и Суперкубке, а вторыми – в квикстепе и самбе.
Егор Вареников и Милана Драковцова завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. А Ярослав Юрьев и Стефания Попова стали первыми в вальсе и суперкубке, а вторыми – в Ча ча ча.