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Культура

Брянские танцоры привезли 21 награду из Смоленска

2026, 03 ноября 13:46
Брянские танцоры привезли 21 награду из Смоленска
Источник фото

Брянские танцоры привезли 21 награду из Смоленска. Об этом сообщили в соцсетях  губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

1 ноября в городе Смоленске состоялись всероссийские соревнования по бальным танцам ГРАН-ПРИ «Первый». Регион представили воспитанники студии «ГРАНД» 

Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. На паркет вышли пять пар. 

Игорь Селиванов и Алёна Долбоносова завоевали золотые кубки в медленном и венском вальсе, квикстепе, джайве. Также пара взяла Суперкубок. 

Четыре высшие награды на счету Станислава Цыганкова и Алины Пономаренко. 

Евгений Лопаешь и Таисия Беспалова стали первыми в Ча ча ча и Суперкубке, а вторыми – в квикстепе и самбе. 

Егор Вареников и Милана Драковцова завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. А Ярослав Юрьев и Стефания Попова стали первыми в вальсе и суперкубке, а вторыми – в Ча ча ча.

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