Брянские танцоры привезли 21 награду из Смоленска

2026, 03 ноября 13:46

Брянские танцоры привезли 21 награду из Смоленска. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

1 ноября в городе Смоленске состоялись всероссийские соревнования по бальным танцам ГРАН-ПРИ «Первый». Регион представили воспитанники студии «ГРАНД»

Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. На паркет вышли пять пар.

Игорь Селиванов и Алёна Долбоносова завоевали золотые кубки в медленном и венском вальсе, квикстепе, джайве. Также пара взяла Суперкубок.

Четыре высшие награды на счету Станислава Цыганкова и Алины Пономаренко.

Евгений Лопаешь и Таисия Беспалова стали первыми в Ча ча ча и Суперкубке, а вторыми – в квикстепе и самбе.

Егор Вареников и Милана Драковцова завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. А Ярослав Юрьев и Стефания Попова стали первыми в вальсе и суперкубке, а вторыми – в Ча ча ча.