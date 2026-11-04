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Брянск и город Гусев в Калининградской области стали побратимами

2026, 04 ноября 13:35
Брянск и город Гусев в Калининградской области стали побратимами
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Брянск и город Гусев в Калининградской области стали побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Накануне делегация из Брянской области во главе с губернатором Егором Ковальчуком посетили город Гусев Калининградской области. Там прошли мероприятия в честь Года единства народов России и 80-летия со дня создания региона.

В рамках визита Брянский государственный краеведческий музей и Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова разработали совместный выставочный проект «Брянские страницы в истории янтарного края». Также руководители учреждений культуры подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. 

Также в музее состоялось ещё одно знакомое событие. Города Гусев и Брянск стали побратимами. Соглашение подписали глава областного центра Марина Дбар и глава Гусевского муниципалитета Андрей Гнездилов. 

«Уверен, сегодняшние мероприятия — это только начало новых, побратимских связей между Брянской и Калининградской областями и мы продолжим сохранять нашу историческую память и передавать ее следующим поколениям», – подчеркнул губернатор Егор Ковальчук. 

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