50 медалей привезли брянские каратисты из Воронежа

2026, 27 января 09:44

50 медалей привезли брянские каратисты со всероссийского фестиваля в Воронеже. Об этом сообщили в городском спортивном комитете.

25 января в Воронеже завершились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Курская Дуга» и Всероссийский Фестиваль стилевого каратэ. Во Дворце спорта имени Василия Меркулова собрались свыше 1500 спортсменов из 38 регионов.

Брянскую область предоставили 110 представителей Федерации по всестилевому каратэ области. Они завоевали 50 медалей, в том числе 20 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых.

Турнир стал подготовительным этапом перед первенством и чемпионатом Центрального федерального округа по каратэ.

