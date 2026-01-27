Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

50 медалей привезли брянские каратисты из Воронежа

2026, 27 января 09:44
50 медалей привезли брянские каратисты из Воронежа
Источник фото

50 медалей привезли брянские каратисты со всероссийского фестиваля в Воронеже. Об этом сообщили в городском спортивном комитете.

 

25 января в Воронеже завершились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Курская Дуга» и Всероссийский Фестиваль стилевого каратэ. Во Дворце спорта имени Василия Меркулова собрались свыше 1500 спортсменов из 38 регионов.

Брянскую область предоставили 110 представителей Федерации по всестилевому каратэ области. Они завоевали 50 медалей, в том числе 20 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых.

Турнир стал подготовительным этапом перед первенством и чемпионатом Центрального федерального округа по каратэ.

 

 

Возрастные ограничения 6+

 

Метки:

Читайте также

Брянская спортсменка выиграла первенство ЦФО по полиатлону
28 января 09:31
Брянская спортсменка выиграла первенство ЦФО по полиатлону
Человек пострадал при атаке дронов в Погарском районе
28 января 08:28
Человек пострадал при атаке дронов в Погарском районе
Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство
27 января 18:50
Перевозившего мигрантов из Африки гражданина Беларуси брянский суд отправил под арест за хулиганство

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13994) брянск (6765) ДТП (2663) ГИБДД (2187) прокуратура (2015) уголовное дело (1966) Александр Богомаз (1792) суд (1783) авария (1627) мчс (1475) коронавирус (1272) умвд (1020)