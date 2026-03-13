Брянские легкоатлеты завоевали 31 медаль на турнире в Орле

2026, 13 марта 09:55

Брянские легкоатлеты завоевали 31 медаль на турнире в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта

Межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике «Первый Салют Победы» прошли в Орле. Более 1000 участников в возрасте до 16 лет из 10 регионов поборолись за награды.

Брянскую область представили воспитанники спортивных школ имени В.Д. Самотесова, «Русь», «Луч» имени В. Фридзона, Брянского района, имени Героя РФ В.И. Шкурного. В личном зачёте легкоатлеты завоевали 11 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.

В командном зачёте среди юношей до до 16 лет первую и вторую ступень пьедестала почёта заняли представители спортшкол олимпийского резерва имени В.Д. Самотесова и Брянского района. «Золото» завоевали юноши до 14 лет школы имени В.Д. Самотесова. Серебряными призёрами стали девушка до 16 лет из того же учреждения.