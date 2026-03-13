Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Лидер партии «Новые люди» высказал соболезнования брянцам

2026, 13 марта 11:26
Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев высказал соболезнования жителям региона в связи с ракетным ударом по городу Брянску 10 марта. Лидер фракции в Госдуме назвал произошедшее трагедией и бесчеловечным убийством мирных людей.

«Выражаю самые сердечные соболезнования родным и близким погибших, а раненым желаю скорейшего выздоровления. Брянское отделение нашей партии уже объявило об организации гуманитарной поддержки пострадавших. 10 марта, сразу после трагедии мы объявили о сборе гуманитарной помощи. В настоящее происходит закупка всего необходимого по заявкам, поступившим от пострадавших», — подчеркнул Алексей Нечаев.

Также ситуацию прокомментировал председатель Брянского отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов.

«Жители приграничной Брянщины, предки которых вынесли тяготы и лишения многих войн, не ожесточились сердцем и всегда готовы помочь в беде,поэтому делаем и сделаем всё от нас зависящее, чтобы сгладить боль утрат и потерь наших земляков», — отметил Сергей Горелов.

 

Фото пресс-служба партии «Новые люди»

 

