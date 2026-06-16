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Брянцы выиграли первую игру всероссийского турнира по лапте «Золотая бита»

2026, 16 июня 13:13
Брянцы выиграли первую игру всероссийского турнира по лапте «Золотая бита»
Источник фото

Брянцы выиграли первую игру всероссийского турнира по лапте «Золотая бита». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

13 июня в Краснодарском крае стартовал Всероссийский турнир по мини-лапте «Золотая бита». Участие в нём принимают сборные юношей и девушек в возрасте 13-14 лет из разных регионов.

Брянскую область представляет команда села Смотрова Буда Клинцовского района. Их соперниками стали спортсмены из Воронежа, Ульяновской и Тульской областей. 

В первой игре брянцы встретились с участницами из Ульяновской области. Матч закончился со счётом 25:17. Брянские спортсмены оказались сильнее.

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